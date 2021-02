Si torna a parlare dell’ex Snum di via Giordano. Dopo l’acquisto dell’area da parte della società immobiliare Findonati, sembra infatti che si muova qualcosa. La pratica è aperta in Comune a Cremona e si sta lavorando al progetto.

I tempi non saranno brevi perchè c’è da fare tutta la bonifica, essendo un’area abbandonata da decenni. Il programma è quello di realizzare un supermercato, una media struttura di vendita quindi, con un misto tra alimentari e non.

Insistente è la voce che sia interessata ad insediarsi in questo luogo è la catena Eurospin, che ha già un altro punto vendita in via Bergamo. Non è previsto nessun parcheggio sotterraneo, per via delle disposizioni relative a quest’area, che copre circa 7000 metri quadrati e la valorizzazione delle antiche mura della città che vanno preservate.

L’ex Snum apparteneva alla società cooperativa Monteverdi. L’atto di acquisto con Findonati è stato siglato a fine dicembre. Con questa nuova apertura terminerebbe una vicenda lunghissima, che ha visto molteplici lamentele di chi risiede qui per quest’area cosi degradata.

Silvia Galli