Code stamattina in via Bergamo e fino alla tangenziale, a causa dell’avvio dei lavori di asfaltatura. Da inizio gennaio la situazione in quel tratto di strada era diventata insostenibile a causa delle buche provocate da ghiaggio e piogge torrenziali.

I danni erano talmente estesi e le buche così profonde, soprattutto nel tratto che porta al Migliaro, da aver reso necessaria la chiusura di una parte della corsia di marcia, nelle scorse settimane, dopo che ben quattro auto erano rimaste danneggiate.

L’intervento, si protrarrà per qualche giorno, con un restringimento della sede stradale con l’istituzione del senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri su entrambi i lati del cantiere.