Piazzale degli autobus presidiato nella mattinata di giovedì dalla Polizia Locale, al fianco dei controllori messi in campo dall’Agenzia del Trasporto pubblico locale, per monitorare la situazione affollamento dei mezzi, più volte segnalato dagli studenti.

“Le corse, come hanno detto i vertici dell’Agenzia, sono state aumentate” sottolinea il sindaco Gianluca Galimberti in un post sulla sua pagina Facebook. In particolare sono state potenziate quelle più frequentate: per l’Itis si è passati da 2 a 9 e per lo Stanga da 2 a 8.

“L’Agenzia in questo modo ha garantito un trasporto sotto il 50% come da decreto” continua il sindaco. “Si tratta di distribuire gli studenti su tutte le corse a disposizione”.

“Se necessario, saremo ancora a disposizione per dare una mano sui controlli e per dare anche un segnale di rigore e di rispetto delle regole” continua Galimberti. “Per la salute di tutti e per consentire ai nostri giovani di proseguire la scuola in sicurezza”.