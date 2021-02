Tentata rapina alla farmacia di Sesto cremonese. E’ successo oggi in tarda mattina. In azione è entrato un uomo giovane con la tuta da motociclista, al volto un passamontagna e armato di pistola, molto probabilmente giocattolo. Il malvivente, però, non è riuscito ad intimorire la farmacista Francesca Dizioli che si è rifiutata si consegnargli il denaro. A quel punto l’uomo le ha puntato davanti la pistola, ma lei si è messa ad urlare e il rapinatore alla fine ha deciso di andarsene. Indagano i carabinieri.