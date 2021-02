Pauroso incidente, poco dopo le 17.30, in territorio di Pescarolo: coinvolti in uno scontro tre mezzi, una Citroen C4, un furgone e una Dacia Duster. Tre i feriti, tra cui una ragazza di 16 anni, fortunatamente nessuno in modo grave.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto che ha fatto finire tutti i mezzi fuori strada. Il furgone viaggiava da Cicognolo verso Binanuova, mentre gli altri mezzi provenivano dalla direzione contraria.

Sul posto due ambulanze, un’auto medica, e i Vigili del Fuoco. Un tratto di strada è rimasto bloccato per consentire agli operatori del 118 di soccorrere i feriti e ai Carabinieri di Ostiano, presenti sul posto, di effettuare i rilievi del caso.