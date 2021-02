“Questa mattina – dichiara oggi il sindaco, Michel Marchi – Autovia Padana ci ha comunicato lo stop momentaneo al progetto, nell’ottica di una condivisione ampia con gli Enti coinvolti per valutare le opportunità più corrispondenti alle esigenze di tutti.

E’ stato sospeso da Autovia Padana l’intervento di manutenzione del ponte sul Po che attraversa il territorio di Gerre de’ Caprioli. Con un atto di Giunta dello scorso 3 febbraio, il Comune aveva espresso parere negativo sulle modalità con cui la società che gestisce l’A21 aveva annunciato di voler allestire il cantiere, soprattutto per il mancato coinvolgimento del Comune.

Ringrazio Autovia Padana per lo spirito collaborativo maturato che sicuramente sarà proficuo per tutti.

Ribadiamo che il progetto di intervento sul ponte è sicuramente apprezzabile e necessario per mantenere l’infrastruttura sana e sicura, condizioni fondamentali per non affossare il nostro territorio”.