Ladro seriale di biciclette arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Cremona, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale. L’uomo, F.S. classe 1986, nato e residente a Cremona, nullafacente e pregiudicato, era stato individuato e denunciato dai Carabinieri della

Sezione Radiomobile di Cremona, come l’autore di un furto commesso il 23 gennaio presso il negozio Comet di Cremona.

Cinque giorni dopo, il 28, è stato ulteriormente denunciato per il furto in concorso di un’altra bicicletta che si trovava in via Bertesi.

L’uomo, che in un primo tempo era stato assoggettato all’obbligo di presentazione all’Autorità Giudiziaria, proprio per la reiterazione del reato, ha subito un aggravamento della misura cautelare ed è stato condotto in carcere. gb