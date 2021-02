Il Comune di Cremona torna a vendere luoghi pubblici non più utilizzati attraverso il Piano Alienazioni che sta per essere perfezionato in queste settimane.

Tra le novità, la vendita di 22 garage interrati in via Maffi, al civico 18, in parte affittati e in parte liberi, in un contesto in cui il comune di Cremona non è l’unico proprietario.

Ma nel Piano compare anche la vendita di una parte delle serre comunali recentemente dismesse, in quanto ora il servizio verde è in capo ad Aem. Resterà comunque un’area servizi, dunque nessun cambio di destinazione.

E ancora, verrà alienata la ex palazzina della Croce Rossa, al Foro Boario, per la quale è stato aperto un bando, in seguito alla presentazione di una manifestazione di interesse. Valore 355mila euro.

Tra le conferme, la lista degli immobili di proprietà comunale è lunga e figurano alcuni ‘pezzi’ prestigiosi: il vecchio ospedale, con l’ex chiesa di San Francesco e il comparto di via Radaelli, l’edifico di via Fabio Filzi, la ex scuola edile di via Bergamo. Il Piano non prevede la vendita di aree ad uso commerciale.

Silvia Galli