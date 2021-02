Anche Cremona si prepara per l’avvio alla campagna vaccinale agli over 80, in modo da poter partire domani, lunedì 15 febbraio, con la raccolta delle adesioni.

A differenza di altri centri, in città non sarà istituito un vero e proprio centro di aiuto, ma verranno supportati gli altri canali, già previsti dal piano vaccinale, attraverso cui poter accedere al servizio.

Si tratterà quindi, da parte del Comune, di avviare un coordinamento che vada in appoggio agli studi dei medici di base e delle farmacie che si occuperanno attivamente di raccogliere i candidati al vaccino.

Ma anche i servizi sociali saranno a disposizione per chi avesse difficoltà, così come i tutor di condominio e i vigili di quartiere: figure di riferimento già presenti in città, che saranno in grado di aiutare chi avesse difficoltà.

Molta importanza verrà data alla fase informativa, sono circa 1400 i cremonesi over80, e a loro andrà spiegata passo passo la procedura di adesione a portale, in due fasi: prima l’espressione del consenso, successivamente la vera e propria adesione, cui seguirà la comunicazione dell’appuntamento.

Inoltre, si sta valutando anche come fornire un supporto nella fase logistica: a partire dal tema del trasporto delle dosi, per conservare correttamente la catena del freddo.

COME FARE – Per ricevere informazioni sull’adesione alla campagna vaccinale over 80 anti Covid-19 in Lombardia è possibile chiamare il numero verde per l’emergenza Coronavirus 800.89.45.45.

Il numero è stato Istituito da Regione Lombardia per rispondere alle richieste in merito al contenimento e alla gestione del contagio.

Regione Lombardia, attraverso la raccolta delle adesioni, per le quali ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it), potrà gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle somministrazioni delle dosi, che avrà avvio da giovedì 18 febbraio.

Nella giornata di ieri (13 febbraio 2020) il numero verde Coronavirus, attraverso l’impiego di 430 addetti, ha risposto a più di 28mila chiamate.