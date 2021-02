Sono 18 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 14.260. L’indice di contagio è salito al 6,6%. 945 i casi in Lombardia, di cui 101 debolmente positivi.

Salgono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 366, e salgono di 10 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.572 ricoverati. I decessi sono 35.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 303 contagi, di cui 123 in città, Bergamo 83, Brescia 357, Como 8, Lecco 27, Lodi 21, Mantova 3, Monza e Brianza 59, Pavia 16, Sondrio 1 e Varese con 22. I guariti/dimessi sono 2.897.

Oggi, dai dati del ministero della Salute, si registrano 7.351 casi e 258 morti. Sono stati effettuati 179.278 tamponi e il tasso di positività si attesta al 4,1%. Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità. I casi totali salgono a 2.729.223. In aumento i guariti, 11.771 (ieri 9.469), per un totale di 2.237.290. Torna a diminuire il numero delle persone attualmente positive, 4.685 in meno (ieri +1.370), che torna sotto quota 400mila (398.098) per la prima volta dal 2 novembre 2020. Di questi, sono in isolamento domiciliare 377.494, 4.755 meno di ieri.