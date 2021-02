Arricchito il patrimonio culturale della presenza militare sul territorio cremonese. Ci ha pensato il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi Emanuele Bettini che, previa consultazione istituzionale, donato al X Reggimento Guastatori 32 roll up relativi alla mostra “Eserciti nella Grande Guerra”. L’esposizione, che ha ottenuto il patrocinio del Comitato per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra e dei Consolati Generali di Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Turchia, è stata precedentemente esposta nel Museo dell’Aeronautica Militare di Sofia e nel Palazzo del Governo dell’Alsazia in collaborazione con l’Istituito Italiano di Cultura di Strasburgo. La consegna del roll up è avvenuta nei giorni scorsi presso la caserma “Col di Lana” nel pieno rispetto della normativa anti contagio covid-19.

Il Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori, Colonnello Marco Nasi, ha espresso gratitudine e riconoscenza al direttore Bettini per la donazione della raccolta inedita di fotografie risalenti al 1° conflitto mondiale dall’elevatissimo valore storico riproposta nel materiale espositivo. Il Comandante Nasi ha ribadito che il reggimento avrà così l’opportunità di disporre tale risultato di ricerca storica per la formazione professionale dei militari e quadri del reggimento ed in occasione di open day e visite scolastiche.