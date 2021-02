Sono 56 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 29.846. L’indice di contagio è sceso del 5,6%. 1.696 i casi in Lombardia, di cui 79 debolmente positivi.

Salgono di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 373, e salgono di 121 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.693 ricoverati. I decessi sono 38.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 400 contagi, di cui 160 in città, Bergamo 90, Brescia 300, Como 182, Lecco 62, Lodi 22, Mantova 103, Monza e Brianza 72, Pavia 72, Sondrio 13 e Varese con 286. I guariti/dimessi sono 1.615.

Oggi in Italia 10.386 casi e 336 morti. I tamponi sono stati 274mila (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore). Sono 2.074 i pazienti in terapia intensiva per il Covid, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.463, con un calo di 52 unità.