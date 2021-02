Voleva ‘provare’ la macchina, così si è poi giustificato con gli agenti, e quindi ha pensato bene di schiacciare a tavoletta il piede sull’acceleratore, raggiungendo i 225 chilometri orari. Ma è stato ‘beccato’ dall’autovelox della polizia stradale di Cremona e fermato immediatamente da una pattuglia che gli ha contestato sul posto le violazioni. Lo spericolato automobilista, un 60enne italiano, è stato sanzionato con una multa di 845 euro e gli è stata subito ritirata la patente. Rischia di non poter più mettersi al volante per un periodo che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12.

E’ successo domenica mattina verso le 11 in A21, in territorio di Monticelli d’Ongina. Un rettilineo preso per una vera e propria pista automobilistica dal 60enne, che però è stato immortalato dall’autovelox digitale di ultima generazione in uso alla stradale. Gli agenti guidati dal comandante Federica Deledda lo hanno visto e hanno avvertito i colleghi in pattuglia che hanno potuto eseguire il fermo immediato.

Sara Pizzorni