La campagna #ConsigliAMOILVACCINO, promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Cremona, sta ricevendo le adesioni di diversi Consigli comunali della provincia ma non solo. Infatti, nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolè, ha comunicato in via ufficiale al collega cremonese Paolo Carletti che anche il Consiglio comunale del capoluogo lombardo ha deciso di aderire alla proposta votando all’unanimità un ordine del giorno volto alla sensibilizzazione della campagna vaccinale.

“I consiglieri comunali sono autentici costruttori di comunità ed è giusto che svolgano un ruolo di promozione e sensibilizzazione della campagna vaccinale. Tocca ai consiglieri comunali la difesa della propria comunità, anche promuovendo buone pratiche di vita civile”, dichiara al riguardo il Presidente del Consiglio comunale di Cremona Paolo Carletti.