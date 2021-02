Sono 57 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 38.296. L’indice di contagio è sceso del 4,6%. 1.764 i casi in Lombardia, di cui 103 debolmente positivi.

Scendono di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 363, mentre salgono ancora di 47 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.740 ricoverati. I decessi sono 29.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 500 contagi, di cui 209 in città, Bergamo 121, Brescia 381, Como 107, Lecco 58, Lodi 37, Mantova 117, Monza e Brianza 105, Pavia 115, Sondrio 43 e Varese con 55. I guariti/dimessi sono 1.715.

Sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. Infine sono 3.146.842 i vaccinati totali.