Con l’inizio del 2021 si conferma la continuità produttiva delle imprese del nostro territorio. Nonostante i duri scenari che l’economia sta vivendo, il mercato del lavoro richiede risposte concrete a cui l’Agenzia per il Lavoro Sapiens Spa risponde, organizzando nel mese di marzo 2021, presso la propria filiale di Castelverde, un corso di formazione per Conduttori di Impianti Industriali interamente finanziato dal fondo Formatemp.

Il corso avrà durata di 60 ore e si propone di fornire ai partecipanti le nozioni necessarie per utilizzare il PLC come strumento di programmazione. Il corso è rivolto sia a personale disoccupato, sia a personale occupato che desidera sviluppare nuove competenze.

“Imparare ad utilizzare tutte le potenzialità della programmazione di macchine automatiche è fondamentale per migliorare la propria prospettiva lavorativa e per essere concorrenziali nel mondo del lavoro”, come sottolineano da Sapiens presentando il corso.

Sempre più, infatti, le aziende sono alla ricerca di personale addetto alla conduzione di impianti e che richiedono come requisito primario la conoscenza e l’utilizzo del software.

Sapiens, la cui prima missione è “l’attenzione alla persona,” ha in programma altri interventi formativi volti ad accrescere la professionalità dei partecipanti.

Per citarne alcuni sono in calendario corsi per personale ASA, addetti buste paga, corsi di italiano per stranieri, addetti alle linee di confezionamento alimentare, programmazione macchine CNC, lettura del disegno meccanico ed elettrico, corsi HACCP e utilizzo carrello elevatore e sicurezza specifica.

I progetti proposti da Sapiens vogliono dare ai candidati un “contributo reale nella ricerca del lavoro e, al termine degli interventi formativi, offrire concrete possibilità di inserimento lavorativo, grazie alla partnership con diverse realtà del tessuto imprenditoriale locale”.

Per informazioni chiamare lo 0372 808142, oppure inviare un’email all’indirizzo cremona@sapienslavoro.it.