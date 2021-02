Vigili del fuoco mobilitati questa mattina alle 7.30, per un allarme incendio in un’abitazione di San Latino, frazione di Castelleone, in via Pallavicina, scattato a seguito di malfunzionamento della canna fumaria.

Al momento dell’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno constatato che la situazione era stata messa in sicurezza dal proprietario e hanno provveduto a svolgere gli adempimenti di legge.