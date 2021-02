Marco Degli Angeli, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, ha voluto riportare al centro del dibattito pubblico il tema dell’autostrada Cremona-Mantova. Lo ha fatto presentando un’interrogazione all’assessore lombardo alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.

Degli Angeli ha quindi richiesto “un aggiornamento sull’iter relativo al progetto” ed in particolare lo stato della progettazione, le tempistiche e i prossimi passaggi previsti. Il consigliere pentastellato aveva anche chiesto quali fossero “le criticità rilevate dagli uffici competenti di Regione” e “contestualmente indicare quali siano le azioni e i tempi previsti per risolvere le criticità” in questione.

Un’opera che l’esponente del M5s ritiene “figlia della miopia di quell’ala politica che vuole finanziare, senza se e senza ma, un’autostrada fantasma, col buco in mezzo e troppo onerosa” e che tiene bloccato un territorio e che non consente di percorrere altre progettualità ”.

Degli Angeli ha quindi provato nuovamente a riproporre il tema della riqualificazione della SS10, come alternativa alla stessa autostrada. Su quest’ultimo punto, Terzi ha ribadito “la necessità di dotare il territorio di un asse viario autostradale”.

In generale, l’assessore ha ricordato che “successivamente agli incontri intervenuti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e gli Enti territoriali, questi ultimi hanno confermato una forte e positiva volontà territoriale nei confronti dell’autostrada Cremona Mantova considerata, sin dalle prime attività, come un’opportunità per lo sviluppo dei territori”.

Per quanto riguarda lo stato attuale, “si segnala che in data 28 agosto 2020 il concessionario Stradivaria spa ha trasmesso alla concedente ARIA spa il progetto definitivo e il piano economico finanziario”. La verifica della documentazione ha “determinato la necessità di acquisire integrazioni, chiarimenti mediante interazione diretta tra Concedente e Concessionario. L’iter istruttorio è tuttora in corso”.

Risposte che, secondo Degli Angeli, “sanno tanto di aria fritta”. “Ad oggi – evidenzia il consigliere – permangono ancora diversi elementi che necessitano di approfondimenti tecnici e valutazioni politiche. Il piano economico finanziario, ad esempio, non è ancora stato considerato sostenibile”.

L’assessore Terzi, dice l’esponente pentastellato, “ha solo saputo asserire che il progetto risponde a delle esigenze del territorio, nulla più”. “ARIA – spiega ancora – che ha il compito di valutare il progetto, da settembre 2020 non è ancora stata in grado di validare il progetto. E’ grave, siamo fermi da anni, e con questa non risposta le lancette vanno indietro di 3 anni”.

“Ad oggi – conclude Degli Angeli – ci sono solo tante conferenze, promesse e tavole rotonde disattese, quando invece i nostri territori hanno bisogno di più certezze”.