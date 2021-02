È stato consegnato oggi, nelle mani di una rappresentanza di Abio Cremona, il ricavato dell’asta delle maglie del Christmas Match dello scorso 22 dicembre: la cifra raccolta ammonta a 4.621 euro, risorse che saranno impiegate dall’associazione per confezionare il kit dell’ospitalità da donare ai bambini ospedalizzati del reparto Pediatria dell’Asst di Cremona.

Kit all’interno del quale i piccoli ospiti della struttura troveranno anche la maglia grigiorossa e il gagliardetto del club. La consegna simbolica è stata effettuata per mano di Emanuele Terranova alle volontarie Sonia, Ivana e Giovanna.

La Cremonese ha scelto Abio Cremona nel devolvere il ricavato dell’asta benefica per sostenere le attività in reparto. Da anni l’associazione è presente all’interno dell’ospedale per aiutare i bambini malati, gli adolescenti, le famiglie che affrontano questo percorso, cercando di donare loro anche calore e sorrisi.

Abio Cremona è stata fondata nel 2001: si tratta di una organizzazione di volontariato presieduta da Filomena Martone che conta al suo interno circa 40 volontari attivi che operano nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cremona, negli ambulatori pediatrici specialistici e presso la Neuropsichiatria Infantile di via Santa Maria in Betlem.

U.S. Cremonese ringrazia i sostenitori grigiorossi e i collezionisti che, partecipando all’asta, hanno reso possibile questo gesto concreto di solidarietà e vicinanza al nostro territorio.