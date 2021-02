U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita tutti i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19.30 alle 21.30).

Un’iniziativa a cui aderisce anche il Teatro Ponchielli, insieme a tutti i teatri italiani, agli artisti, a tutte le maestranze e al pubblico delle nostre città – rispettando ogni misura di sicurezza – nella serata del 22 febbraio, perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità.

Dunque il nostro Teatro, per una sera, dopo tanto tempo, aprirà le sue porte per far scoprire e riscoprire l’ingresso artisti, il palco, il Ridotto e respirare il fascino di un luogo unico.

La facciata del Teatro si illuminerà e la musica verrà diffusa all’esterno del Teatro. Sono previsti tre appuntamenti per una visita guidata del Teatro su prenotazione.

“Garantendo l’osservanza di tutte le norme, invitiamo i cittadini a testimoniare la propria vicinanza al teatro Ponchielli” fanno sapere dal teatro. “Vi aspettiamo per lasciare una traccia scritta, un pensiero su un foglio portato da casa o sul registro messo a disposizione fuori dal teatro o per la visita guidata.

Torniamo per una sera a incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico”.

Visite Guidate solo ed esclusivamente su prenotazione (max 10 persone) alle ore 20, alle 20.30 e alle 21. Prenotazioni ai seguenti numeri tel. 0372 022010/11 (9.30-12 e 15-17), oppure inviare mail a info@teatroponchielli.it (indicando nome, cognome, contatto telefonico e come oggetto “Facciamo luce sul Teatro!”).