Sono state 1.075 le vaccinazioni effettuate in Ats ValPadana nei primi due giorni di campagna vaccinale nell’ambito della Fase1 tre, che vede protagonisti gli over 80, mentre nella sola giornata di venerdì le somministrazioni sono state 634, di cui 382 in territorio cremonese. Di questi, 98 presso l’ospedale di Cremona, 45 a Oglio Po, 7 nelle Rsa e 282 presso l’ospedale di Crema.

Questo il bilancio dell’avvio della Campagna vaccinale nel nostro territorio, che come nel resto della Regione ha preso il via giovedì 18 febbraio. Tempi piuttosto lunghi, quelli registrati per ora a Cremona, a causa della carenza di personale, ma l’auspicio è poter incrementare i ritmi a breve.

Complessivamente sono 12.625 le vaccinazioni effettuate in Lombardia sempre nella giornata di venerdì. tra cui 4.874 over 80. Invece, per quanto riguarda gli under 80 ieri sono state 7.751.