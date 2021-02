Scendono a 31 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 17.871. L’indice di contagio è all’8,3%. 1.491 i casi in Lombardia, di cui 53 debolmente positivi.

Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 391, e salgono di 85 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.826 ricoverati. I decessi sono 45.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 509 contagi, di cui 184 in città, Bergamo 186, Brescia 427, Como 18, Lecco 48, Lodi 19, Mantova 34, Monza e Brianza 109, Pavia 40, Sondrio 0 e Varese con 34. I guariti/dimessi sono 3.122.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 9.630 nuovi casi di coronavirus su 170.672 tamponi effettuati (tasso positività 5.6%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 5 2.818.863. I decessi sono stati 274, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 95.992. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.118, 24 in più rispetto a ieri.