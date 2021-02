Successo questa sera al Ponchielli per l’iniziativa ‘Facciamo luce sul teatro’, che ha visto la partecipazione di circa una settantina di persone. Sold out quindi le tre visite guidate del teatro, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Ponchielli, per l’occasione, si è illuminato all’esterno, mentre la musica veniva diffusa all’esterno: un segnale di speranza, “perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità”.

I visitatori hanno così potuto vedere l’ingresso artisti, il palco, il Ridotto e respirare il fascino di un luogo unico, nell’auspicio che torni a vivere anche con i suoi spettacoli.

La riproduzione di musica sulla pubblica via, tra l’altro, diventerà permanente: in questo modo il teatro sarà sempre protagonista della vita della città, anche in queste settimane di proseguimento della chiusura.