36 nuovi autobus sul territorio di Cremona e Mantova grazie allo stanziamento di oltre 55,9 milioni complessivi (destinati cioè a tutta la Regione, ndr) per cofinanziare l’acquisto di 286 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale.

E’ stata infatti firmata una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

I destinatari dei fondi sono le agenzie del Tpl e le risorse saranno ripartite sulla base delle percorrenze (bus/km). Il termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta consegna degli autobus finanziati è il 28 febbraio 2023.

La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l’individuazione della tipologia e del numero degli autobus da finanziare, ai fini della definizione del progetto regionale.

A Bergamo spetteranno 41 autobus, a Brescia 42. Per l’agenzia di Como-Lecco-Varese arriveranno 69 autobus a Sondrio 10 e a Milano-Monza-Lodi-Pavia 88 mezzi.

“Si tratta – spiega Terzi – di fondi ministeriali per il rinnovo del parco autobus ottenuti in seguito a un accordo dello scorso dicembre tra Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, tema questo cruciale per il nostro territorio e su cui ho lavorato anche in passato”.

“I nuovi bus contribuiranno non solo a diminuire le emissioni ma a migliorare la qualità del servizio aumentando i parametri di efficienza della flotta”, ha concluso l’assessore.