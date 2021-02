Tornano a rombare nel cuore di Cremona i motori della Mille Miglia, la storica corsa automobilistica, “la più bella del mondo”, che si terrà dal 16 al 19 giugno 2021. Il consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia ha deliberato oggi il posticipo di 5 settimane della corsa, inizialmente prevista a inizio maggio. La Freccia Rossa partirà da Brescia mercoledì 16 giugno, per farvi ritorno sabato 19, e nell’andata una delle prime tappa toccate, proseguendo tradizionalmente in senso antiorario, sarà Cremona, città in cui le storiche auto non passavano dal 2019. Nel 2020 c’era stata una inedita Mille Miglia autunnale, che tuttavia aveva soltanto lambito il nostro territorio passando per il cremasco con tappa a Pandino. Entro il 9 marzo, come da regolamento, verrà comunicata la lista delle auto in gara.

Giovanni Rossi