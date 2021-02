Salgono a 83 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 50,268. L’indice di contagio scende al 6,5%. 3.310 i casi in Lombardia, di cui 127 debolmente positivi.

Scendono di due unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 406, e salgono di 29 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.946 ricoverati. I decessi sono 38.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 773 contagi, di cui 333 in città, Bergamo 207, Brescia 901, Como 260, Lecco 80, Lodi 45, Mantova 104, Monza e Brianza 274, Pavia 200, Sondrio 11 e Varese con 273. I guariti/dimessi sono 2.762.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 16.424 nuovi casi Covid in Italia secondo il bollettino di oggi, mercoledì 24 febbraio, del Ministero della Salute. Sale di nuovo il numero dei morti: 318 da ieri. I test effettuati sono stati 340.247: il tasso di positività è al 4,8%. In aumento le terapie intensive (+11 rispetto a ieri) mentre calano i ricoveri (-78).