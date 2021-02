La Fondazione Città di Cremona ha pubblicato il bando per l’assegnazione del Premio Attilio Barbieri, in memoria del giovane caduto il 26 Aprile 1945 in piazza san Luca per mano delle forze di occupazione, destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni che si siano distinti per iniziative meritevoli nel campo dell’assistenza e della solidarietà sociale.

Il budget a disposizione quest’anno è di 10mila euro. Le candidature possono essere inviate da singoli o da associazioni anche informali di giovani e devono riguardare iniziative nel campo di volontariato, utilità sociale e impegno civile, promozione del territorio e tutela dell’ambiente, realizzate nell’arco dei 12 mesi precedenti la scadenza del bando o in corso di realizzazione da almeno sei mesi.

Termine per la presentazione delle candidature è il 2 aprile 2021 alle ore 12.

Il bando completo e il modulo per la partecipazione sono scaricabili dal sito della Fondazione al link: https://www.fondazionecr.it/b_dettaglio_162.php

Il Premio Barbieri è stato istituito nel 1947 dall’ingegnere Luigi Barbieri e dalla moglie Annetta Cannetta per onorare la memoria del figlio Attilio.

La commissione valuterà le iniziative pervenute in tempo utile secondo i seguenti criteri:

finalità pubblica o di interesse pubblico;

contenuto dell’iniziativa;

grado di interazione con altre iniziative e /o servizi presenti sul territorio;

presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni da parte di altri enti pubblici o privati;

soggetti raggiunti;

eventuale consuntivo di spesa.

Per informazioni: Fondazione Città di Cremona, tel. 0372421011 dal lunedi al venerdi negli orari di apertura uffici; via mail: segreteria@fondazionecr.it