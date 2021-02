Salgono a 149 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 46.725. L’indice di contagio sale al 9,7%. 4.557 i casi in Lombardia, di cui 186 debolmente positivi.

Salgono di 9 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 416, e salgono di 10 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.034 ricoverati. I decessi sono 48.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.145 contagi, di cui 457 in città, Bergamo 358, Brescia 918, Como 289, Lecco 197, Lodi 51, Mantova 180, Monza e Brianza 505, Pavia 220, Sondrio 78 e Varese con 365. I guariti/dimessi sono

1.071.

Secondo i dati del bollettino emessi oggi si registrano 20.499 nuovi casi, e 253 decessi. I dati del ministero della Salute ieri indicavano 19.886 positivi e e 308 morti. Con 325.404 tamponi (quasi 30mila in meno), l’indice di positività sale al 6.3%, mentre ieri era del 5,6%. In terapia intensiva ricoverati 2.194 i pazienti, un dato in aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri nel reparto di rianimazione sono stati 188. Invece i ricoveri nei reparti ordinari sono stati 18.292, 35 in più. I guariti sono 11.714 e gli attuali positivi salgono di 8.521: per un totale di 404.664. Le persone in isolamento domiciliare sono 384.178.