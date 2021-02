I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, durante uno degli ormai quotidiani servizi anti-covid19 di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 51enne, A.T.E., di origine nigeriana, che circolava con documenti falsi.

Era il 22 febbraio, quando, all’alt dei Carabinieri, l’uomo ha esibito una patente di guida internazionale rilasciato dal paese di origine.

I Carabinieri, insospettiti dalla qualità approssimativa del documento, a seguito di accertamenti più approfonditi, ne hanno appurato la falsità.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura di Cremona, per falsità materiale commesso da privato e uso di atto falso (patente di guida), nonché per il concorso nel reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, per i quali sono corso le indagini per risalire all’autore del documento contraffatto.