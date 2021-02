L’influencer cremonese Chiara Ferragni lancia il suo primo uovo di Pasqua solidale. Dopo essere stata promotrice, con il marito Fedez, della raccolta fondi per l’ampliamento del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano e della raccolta di cibo per le famiglie in difficoltà nell’ambito dell’iniziativa «Milano Aiuta» e dopo aver ricevuto l’Ambrogino d’Oro 2020, ecco un’altra iniziativa benefica.

L’uovo pasquale, caratterizzato da una confezione bianca e rosa con tanto di logo a forma di occhio in bella vista, è stato realizzato in partnership con Dolci Preziosi. I suoi proventi verranno devoluti a «I bambini delle fate», fondazione di Franco e Andrea Antonello che da oltre quindici anni si occupa «di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità».

“Usiamo Pasqua per fare del bene”, ha scritto la Ferragni in un post. “Le mie uova di Pasqua realizzate con Dolci Preziosi stanno arrivando nei migliori supermercati italiani. Questo progetto speciale sostiene “I bambini delle fate” di Franco e Andrea, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di sostenere famiglie con autismo e altre disabilità”.

Le uova serviranno a finanziare il progetto Abilitiamo, gestito dalla cooperativa sociale Insieme S.I.V.O.L.A, contribuendo a far sì che 120 tra bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e neurodiversità continuino a essere seguiti da professionisti altamente qualificati.

L’uovo dell’imprenditrice è già disponibile sia nei principali supermercati che nei punti vendita delle catene di dolciumi, ma naturalmente anche online. Due i formati al momento in commercio: uno da 280 grammi, con un prezzo generalmente compreso tra i 12 e i 20 euro a seconda dei rivenditori, l’altro da 150 grammi, il cui costo oscilla tra invece tra gli 8 e i 10.