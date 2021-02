Una ‘Gift Card’ da spendere nei negozi di Cremona. E’ questa l’iniziativa di Nexus, importante realtà economica cittadina, insieme a Botteghe del Centro e Confcommercio che ha realizzato la carta e l’ha distribuita a tutti i propri collaboratori. Potranno scegliere, per utilizzare questi buoni acquisto, tra una cinquantina di imprese della città.

L’iniziativa è stata presentata, questa mattina a Palazzo Vidoni, da Michele D’Apolito, in rappresentanza di Nexus, da Eugenio Marchesi per Botteghe del Centro, da Andrea Badioni e Marco Stanga per Confcommercio Cremona.

“Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza in un momento difficile- introduce D’Apolito – In questo modo i premi riconosciuti ai nostri collaboratori assumono un valore ancora più importante perché devono essere utilizzati nelle piccole imprese locali. Realtà che stanno vivendo, anche a causa dell’inadeguatezza dei ristori, un forte disagio. Come Nexus crediamo in Cremona e riconosciamo il contributo che le imprese del terziario quotidianamente assicurano per farla vivere”.

“Insieme a Nexus, cui va il nostro ringraziamento, – rilancia Marchesi – abbiamo realizzato una iniziativa che, speriamo, possa essere condivisa anche da altre realtà. Di fatto abbiamo voluto dare forma ad una “buona prassi” che si fonda sui valori dell’attenzione a Cremona e alle imprese, che sostiene un progetto condiviso di ripartenza”. Una sfida “comunque difficile” se, come afferma uno studio realizzato da una associazione di categoria “una impresa su due, in Lombardia, è a rischio di chiusura”.

“Se la metà delle aziende naviga a vista questo progetto vuole comunque essere una attestazione del valore sociale, ma anche economico e culturale” del commercio di vicinato. Non manca, a dire il vero, qualche segnale di speranza che anche questo progetto delle gift card vuole sostenere.

“Nonostante il sistema urbano è comunque impoverito dall’assenze di eventi, dalla mancanza del turismo e dall’indebolirsi della leva dei city user legati al lavoro, a causa dello smart working, i dati sulle presenze indicano un cambiamento culturale orientato alla riscoperta i luoghi più tradizionali di incontro all’interno della città”, conferma Marco Stanga.

“Occorre – aggiunge Stanga – creare strumenti per rafforzare anche l’abitudine all’acquisto sotto casa. Un tema in piena sintonia con questo progetto legato alla Gift Card”. “

Quella del rilancio dei nostri centri storici è una sfida che, come Confcommercio – conclude Andrea Badioni -, abbiamo messo al centro della nostra comunicazione degli ultimi mesi. Anche in occasione del Natale, in particolare, abbiamo promosso la campagna ‘Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa’. Gli stessi principi – quelli della sostenibilità e della solidarietà – sono anche alla base dell’iniziativa delle Gift Card. Proprio per questo speriamo che tante altre realtà sappiano seguire l’esempio di Nexus. Insieme possiamo contribuire concretamente al rilancio di Cremona”.