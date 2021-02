Salgono a 164 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 45.865. L’indice di contagio sale al 9,1%. 4.191 i casi in Lombardia.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.139 contagi, di cui 457 in città, Bergamo 315, Brescia 995, Como 241, Lecco 173, Lodi 74, Mantova 182, Monza e Brianza 401, Pavia 169, Sondrio 37 e Varese con 245.

In Italia 18.916 nuovi casi e 280 morti. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono 323.047. Il tasso di positività al 5,9%. Continua la crescita dei ricoveri (+80) e delle terapie intensive (+22), con 163 ingressi nella giornata.