Sono tornate le code per fare i tamponi, come non succedeva ormai da tempo. All’ambulatorio Galeno, da una settimana a questa parte, la situazione è critica: già prima delle 9.30, orario in cui iniziano le procedure, la coda in strada è già lunghissima, e continua ad aumentare.

Non mancano le lamentele dei residenti, che non trovano parcheggio, e dei negozianti che devono fare i conti con il marciapiede prospicente ingombro di persone in attesa.

Se nei mesi scorsi, con un andamento dei contagi piuttosto contenuto, non vi erano particolari affollamenti per i tamponi, ora che la diffusione delle varianti ha incrementato anche i numeri, la situazione sembra essere tornata critica.

Servizio di Michela Cotelli