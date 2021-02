La regione Lombardia ha deciso di aderire alla Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro ed ha approvato una delibera per un contributo regionale di 50 mila euro volto a implementare la valorizzazione del sistema del design lombardo, comparto strategico per l’economia della regione.

Una decisione che ha un significato particolare perché, attraverso il sostegno all’ADI Design Museum potrà sostenere un patrimonio immenso custodito dalla Fondazione, 2350 prodotti in 70 anni di storia, di cui 350 premiati con il Compasso d’Oro.

I fondi serviranno per aprire il museo che avrebbe dovuto essere inaugurato in primavera. Apertura che slitterà a causa della pandemia. Ne abbiamo parlato con Umberto Cabini, Presidente della Fondazione Adi Compasso d’Oro, già vincitore del celebre premio con la sua Icas di Vaiano Cremasco ed oggi in prima linea nel progetto dell’ADI Design Museum.