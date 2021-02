videoservizio di Simone Bacchetta

Le reazioni di baristi e ristoratori cremonesi alla vigilia delle nuove restrizioni in vigore da domano, 1 marzo, con l’ingresso in zona arancione della Lombardia.

LE REGOLE DA DOMANI 1 MARZO – Bar e ristoranti richiudono anche a pranzo, mentre è consentito l’asporto fino alle 22 (alle 18 per i locali che non hanno cucina) e il domicilio senza limiti di orario. Coprifuoco alle 22 e spostamenti senza autocertificazioni consentiti nel proprio comune. Per uscire occorre ci siano motivazioni di lavoro, salute e necessità. Resta in vigore la deroga sulle visite: una solo al giorno verso una sola casa e al massimo in due esclusi minori sotto i 14 anni e disabili.

Non ci sono per ora indicazioni circa ulteriori provvedimenti regionali sulle scuole per il nostro territorio. “Rispetto a questo tema – scrive il sindaco Galimberti in un post – chiediamo a Regione e Governo una strategia diversa e univoca, fatta di screening preventivi tempestivi e chiari e di vaccinazioni il prima possibile a personale docente e non docente.

“ Rispetto agli over80, siamo al lavoro con l’Ats e l’Asst per una diversa collocazione (alla Fiera) e spingiamo per il rispetto dei tempi perché è fondamentale passare alla fase delle vaccinazioni di massa.