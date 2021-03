Novità in vista per il polo scolastico unico di Castelvetro Piacentino: la giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto definitivo delle modifiche della zona tra via Kennedy e via Dante Alighieri.

Si tratta di modifiche per un’ulteriore messa in sicurezza non solo del plesso scolastico e della mensa ma degli studenti stessi.

Verrà costruito, nell’area comunale di fronte alla scuola, un nuovo parcheggio con un attraversamento pedonale e verrà chiusa al traffico delle auto la via dove ora si trova l’ingresso della mensa. Ma non finisce qui: prevista infatti la costruzione di una rotonda in fondo a via Kennedy e il prolungamento della via stessa fino al quartiere Moro. Una vera rivoluzione viabilistica finanziata dalla Regione per un importo di circa 200 mila euro.

Il sindaco Quintavalla, molto soddisfatto di questo progetto che è stato uno di quelli chiave portati nella campagna elettorale del secondo mandato, fa sapere che i lavori prenderanno il via a fine anno scolastico per concludersi al massimo a ottobre.

E sempre in tema di scuola, martedì 2 marzo, intanto, dopo la chiusura preventiva per contenimento Covid-19, riaprirà l’asilo nido comunale.

Federica Bandirali