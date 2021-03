Sono 2.135 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 20.571 tamponi effettuati. 42 i decessi. Aumentano ancora sia i ricoveri in ospedale (più 106 per un totale di 4.224) sia il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 441 (più 15 rispetto a ieri). L’indice di contagio è al 10,3%.

Per quanto riguarda il dato provinciale, sono 770 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano (ieri erano 1.003) e 497 in provincia di Brescia (ieri 1.016). 102 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 25 in quella di Varese, 79 in quella di Como e 83 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 275 nuovi contagi, mentre sono 55 quelli a Lecco e 27 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono 46, in provincia di Mantova ci sono stati 124 casi, nessun caso infine in provincia di Sondrio.

I guariti/dimessi sono 3.432.