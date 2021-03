Nuovo sopralluogo e stavolta definitivo in Fiera, oggi pomeriggio, per predisporre l’allestimento delle postazioni per le vaccinazioni anti Covid. Nei prossimi giorni avranno luogo le attività di allestimento delle aree al fine di poter essere operativi lunedì 8 marzo con le operazioni di vaccinazione presso la sala Ponchielli del Padiglione 1 di Cremonafiere.

La riunione si è svolta presso la sala del Cda di Cremonafiere, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell’assessore Rosita Viola, del Presidente dell’assemblea dei soci dell’azienda Sociale del Cremonese Roberto Mariani. Inoltre: ATS Val Padana con il direttore della UOC Prevenzione nelle Comunità Antonio Piro e Michela Ferri, responsabile dell’ufficio Qualità, Trasparenza e Anticorruzione; l’ASST di Cremona con il direttore sanitario Rosario Canino e il direttore amministrativo Gianluca Bracchi oltre a Cremonafiere con il presidente Roberto Biloni, il Vice Presidente Giovanni Bozzini, il Direttore Generale Massimo De Bellis e il responsabile dell’ufficio tecnico Daniele Clementi.

A CremonaFiere verranno completate le vaccinazioni agli over 80, attualmente in corso presso l’Ospedale (fase 1 Ter) per poi procedere con la fase 2 dedicata al resto della popolazione cremonese.

La scelta del padiglione fieristico è principalmente dovuta alla raggiungibilità del quartiere e alla disponibilità di spazi adeguati da destinare alle varie fasi previste: accettazione, anamnesi, sosta pre-vaccinazione, somministrazione del vaccino e sosta post-vaccinazione. L’obiettivo – una volta a regime – è quello di vaccinare quotidianamente più di 1000 persone.