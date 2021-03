Sono 3.762 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 42.052 tamponi processati (dei quali 16.064 antigenici). 55 i decessi. Continuano ad aumentare i ricoveri sia ordinari (+184, per un totale di 4.408) che in terapia intensiva, che raggiungono quota 476 (+35). L’indice di contagio è a 8,9%. I guariti/dimessi sono 1.019.

In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 100. Per quanto riguarda le altre province lombarde, Brescia si conferma la più colpita in questa terza ondata con +844 casi. Seguono Milano (+767, di cui 303 in città), Varese (+564), Monza e Brianza (+486), Como (+324), Pavia (+148), Bergamo (+146), Mantova (114), Lecco (91), Lodi (+54) e Sondio (+34).