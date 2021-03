Nei giorni scorsi il Direttore Generale di Cremona Solidale Emilio Tanzi ha comunicato al Presidente e al Consiglio d’Amministrazione e all’Amministrazione Comunale, le sue dimissioni e la conclusione della sua collaborazione a fine aprile prossimo. Le ragioni di questa scelta, dichiarate nella lettera di dimissioni, sono “di carattere strettamente personale e professionale, avendo aderito ad una proposta lavorativa ritenuta irrinunciabile”, come si legge in una lunga nota della struttura.

“Con grande dispiacere, per il rapporto professionale e umano instaurato in questi anni, ne prendiamo atto. La notizia è giunta inaspettata e imprevedibile, data l’attuale situazione di grave impegno per le nostre strutture, colpite sia dal punto di vista umano che economico dalla dolorosa vicenda del Covid-19, ma il lavoro da lui finora effettuato in tale contingenza ci lascia ampi margini di sicurezza”, proseguono dalla struttura.

“Nel prendere atto della sua scelta – dicono ancora – , non ci resta che esprimere il nostro sincero ringraziamento per l’attività svolta in questi sei anni dal Direttore Tanzi, nella quale ha profuso ogni umana risorsa per gestire un’azienda complessa come la nostra. La sua competenza e professionalità, unita ad un notevole bagaglio culturale e alla padronanza specifica della materia, ha supportato e accompagnato egregiamente l’azione del Consiglio di Amministrazione nelle scelte più importanti e delicate”.

La grave situazione sanitaria e sociale che si è scatenata nell’ultimo anno “non l’ha trovato impreparato ad affrontare l’emergenza insieme ai suoi validi collaboratori, e ha prontamente attuato tutte le misure necessarie per la protezione di ospiti e collaboratori, con scelte condivise con il Consiglio, a volte impopolari e dolorose”.

“Ci preme sottolineare – aggiungono da Cremona Solidale – l’azione costante del Direttore Tanzi volta a migliorare i servizi, promuovendo ogni iniziativa utile per la vita quotidiana dei nostri ospiti, e soprattutto la ricerca della migliore collaborazione e condivisione riguardo all’attività svolta giornalmente dal nostro numeroso e qualificato personale”.

Quanto realizzato in questi anni è “egregiamente illustrato nei vari volumetti di bilancio sociale presentati alla città”. Tra i tanti progetti e interventi realizzati “con la sua valida collaborazione” l’accordo con la Fondazione Sospiro per la gestione di 40 posti letto RSA e per la gestione del CDD dedicato alla disabilità, il project financing assegnato alla Cooperativa Sociale Dolce per la gestione dei Centri Diurni per Disabili e la Comunità Socio Sanitaria per Disabili, la progettazione e l’accordo di collaborazione con Fondazione Città di Cremona per il recupero del palazzo storico Soldi. Ma anche l’accreditamento di 20 posti per persone con Alzheimer e la realizzazione di due giardini speciali Alzheimer, il recupero della ex cucina del palazzo storico e della ex portineria.

La “sua gestione nei primi cinque anni ha portato a risultati altamente positivi anche per la situazione economica e patrimoniale dell’Azienda, contribuendo a ricostruire gradualmente ed a consolidare il patrimonio sociale”, anche se “l’ultimo esercizio 2020 purtroppo fa storia a sé”.

Cremona Solidale quindi sottolinea: “Nel lasciare la nostra Azienda, forse con uguale rammarico, pensiamo che possa andare fiero di presentare a chi gli succederà una realtà unica ed importante per la città e nel settore delle RSA, capace di ulteriori miglioramenti e sviluppi a beneficio dei nostri anziani”.

“Al nostro ringraziamento – conclude la nota – si associa quello dell’Amministrazione Comunale di Cremona, nella persona del Sindaco prof. Galimberti, dell’Assessore Viola e di tutte le persone con le quali ha collaborato, oltre che della Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Cremona.Nell’esprimere infine il nostro migliore augurio per la nuova sfida che lo attende, auspichiamo che non faccia mai venir meno la sua attenzione e simpatia per Cremona Solidale”.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per una procedura di selezione pubblica per la ricerca del nuovo Direttore Generale.