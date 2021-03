E’ stato condannato a 6 mesi, pena sospesa, Singh S. Pal, indiano di 39 anni scoperto, il 28 aprile del 2016, a barare all’esame teorico della patente di guida. Colpevole, secondo il giudice, che ha accolto la richiesta di pena del pm. A raccontare i fatti in aula è stato l’ispettore capo Giuseppe Belloni della polizia stradale di Cremona.

Quella mattina gli agenti della stradale si erano presentati in borghese alla Motorizzazione per controllare il regolare svolgimento delle prove teoriche per il conseguimento della patente e ‘beccare’ eventuali furbetti. Tra i candidati c’era l’imputato, che aveva presentato documenti in regola. Si era poi accomodato di fronte ad un computer e aveva chiesto delle cuffie. “E’ un ausilio audio per chi fa fatica a leggere le domande scritte”.

Alla fine l’imputato era stato scoperto con una scheda elettronica nascosta tra i capelli sotto il turbante, un micro auricolare nell’orecchio e un telefonino acceso nei boxer. Il 39enne era in contatto con un suggeritore in provincia di Verona.

Sara Pizzorni