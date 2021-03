L’emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente come l’utilizzo di strumenti digitali e del web sia ormai un prerequisito irrinunciabile per qualsiasi organizzazione non profit. Inoltre gli Enti del Terzo settore sono chiamati da tempo a potenziare i sistemi di gestione per governare le proprie attività. In particolare, in vista dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, viene richiesto di dotarsi di strumenti digitalizzati come SPID, PEC e firma digitale per interagire e dialogare con la pubblica amministrazione.

Per questo CSV Lombardia Sud ha dato vita a “Il digitale per il non profit: strumenti e tecniche per l’innovazione”, un percorso gratuito online di formazione e accompagnamento alla digitalizzazione al quale possono partecipare tutte le persone che fanno parte e operano all’interno o in favore di Enti di Terzo Settore dei territori di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Il primo appuntamento, intitolato Opportunità, strumenti e servizi per il non profit e organizzato in collaborazione con TechSoup si terrà mercoledì 15 marzo 2021 alle ore 17.00 (il link per partecipare all’incontro verrà fornito agli iscritti via mail). Tutti gli appuntamenti successivi si terranno invece il giovedì alle ore 17.30, dando vita al lungo ciclo “I giovedì della formazione”. Il programma completo degli eventi verrà pubblicato di mese in mese sulle pagine di www.csvlombardia.it e sulle pagine Facebook territoriali di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia di CSV Lombardia Sud.

In questo percorso di transizione digitale, CSV sarà accanto agli enti di Terzo Settore offrendo, attraverso la formazione, una concreta opportunità di ammodernamento e semplificazione. Nel corso degli incontri verranno trattati argomenti come i nuovi schemi di bilancio per Enti del Terzo Settore (già previsto per il 25 marzo alle ore 17.30), le piattaforme online dedicate allo streaming (Zoom) e le piattaforme dedicate alla raccolta fondi, i servizi di CSV richiedibili tramite il portale MyCSV, l’utilizzo di SPID, PEC e firma digitale.

Info: www.cremona.csvlombardia.it