Dal 3 marzo la piattaforma https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ è aperta anche al personale delle scuole statali della Lombardia (personale docente e non docente, supplenti, dirigenti scolastici) di età compresa tra i 18 e i 65 anni. L’8 marzo inizia la somministrazione del vaccino nei punti vaccinali dell’ASST di Mantova, Cremona e Crema.

A breve è prevista l’apertura per le adesioni del personale scolastico (docente e non docente) delle scuole paritarie, degli Istituti di Formazione Professionale, dei Servizi Educativi per l’infanzia pubblici e privati, dei Nidi d’Infanzia.

Le modalità sono le stesse della popolazione over 80: per aderire alla campagna è necessario avere a portata di mano la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi non scaduta ed un numero di cellulare o di un telefono fisso. In caso di Tessera Sanitaria scaduta è necessario rivolgersi al proprio medico o in farmacia per l’inserimento dell’adesione.

In alternativa, la volontà di essere vaccinati potrà essere comunicata anche al proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Il personale delle scuole statali che registra la propria adesione, verrà informato successivamente tramite SMS (o telefonata, se è stato fornito il solo numero fisso) della data, dell’ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione.