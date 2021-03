Sono 207 i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Cremona. Era dal 21 novembre 2020 (giorno in cui si registrarono 221 contagi) che il Cremonese non superava quota 200. Un incremento (rispetto ai 170 di giovedì) in linea con la curva epidemiologica sia regionale che nazionale.

In Lombardia oggi sono stati eseguiti 57154 tamponi (dei quali 17468 antigenici) che hanno evidenziato 5210 nuovi positivi, per un indice di contagio del 9,1%. Crescono di 69 unità i ricoveri ordinari, che toccano quota 4084. In aumento anche le terapie intensive: 543 in totale (+11 rispetto a ieri). I guariti/dimessi sono 1415; 61 i decessi.

La situazione nelle altre province: Milano +1.593 (di cui 655 in città), Bergamo +370, Brescia +1.122, Como +332, Lecco +67, Lodi +67, Mantova +188, Monza e Brianza +470, Pavia +278, Sondrio +54, Varese +336.