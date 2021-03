VIADANA – E’ di una vittima, una donna di 60 anni molto conosciuta a Viadana, il bilancio di un tremendo incidente avvenuto questo pomeriggio, alle 16.30, in via Convento a Viadana.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Peugeot 208 con a bordo una giovane rimasta illesa e una Dacia sulla quale viaggiavano due persone, un uomo di 65 anni alla guida e una donna al suo fianco. A perdere la vita è questa quest’ultima. Si tratta di Lorenza Amadasi, 60 anni, che viaggiava accanto al marito Afro Somenzari. Anche il cane lupo di proprietà della coppia è morto nello schianto.

Sul posto la Polizia Locale di Viadana che esegue i rilievi, i Vigili del Fuoco di Viadana, l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica. Era stato richiesto anche l’elisoccorso.

N.C.