Cedimento dell’asfalto nei giorni scorsi in via Dosso, laterale di via Boschetto nel quartiere alla periferia di Cremona. Il piano stradale ha ceduto all’altezza del civico 22 creando una voragine subito notata dai residenti che l’hanno segnalata al presidente del Comitato di Quartiere, Gianrosario Tamburini.

La cosa preoccupante è che il foro nell’asfalto ha rivelato una cavità nel sottosuolo che si estende in orizzontale per oltre un metro. E’ stata quindi avvisata la Polizia Locale, intervenuta con due agenti che hanno messo in sicurezza la voragine, in attesa dell’intervento di ripristino.

“La situazione è seria – afferma Tamburini – quella non è una pavimentazione ammalorata, sembra un cedimento del terreno e non si sa in che modo si sia determinato”.

Al momento nel quartiere non ci sono altri cantieri: l’ultimo in ordine di tempo è stato il rifacimento di un tratto fognario in via Ca’ Binda, nel tratto fra via Boschetto e via Ossalengo.