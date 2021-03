Massiccio black out in città nel tardo pomeriggio di lunedì, quando una serie di strade della zona nord della città, attorno a viale Trento e Trieste, si sono ritrovate al buio. In particolare, dopo oltre un’ora risultava ancora al buio il lato sinistro di viale Trento e Trieste tra via del Vecchio Passeggio e via S. Antonio del Fuoco. Identico problema nello stesso tratto della parallela via Dante, dove i punti luce erano spenti su entrambi i lati.

Tra le vie coinvolte, anche via Aselli, via Manzoni, largo Paolo Sarpi, via Sant’Antonio del Fuoco, la zona del parco Vecchio Passeggio, via Rabboni, via Platani, via Angusta.

La situazione degli impianti di illuminazione cremonesi, passati ormai da tempo sotto la gestione Citelum, presenta spesso problemi di questo tipo, senza contare la questione dei semafori, che spesso vanno in tilt. lb