Sono scesi a 62 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 47.619. L’indice di contagio è sceso all’8,5%. 4.084 i casi in Lombardia, di cui 116 debolmente positivi.

Salgono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 611, e salgono di 216 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.416 ricoverati. I decessi sono 63.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.056 contagi, di cui 505 in città, Bergamo 275, Brescia 729, Como 313, Lecco 120, Lodi 68, Mantova 197, Monza e Brianza 267, Pavia 224, Sondrio 86 e Varese con 563.

Sono 19.749 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.101.093. Le vittime sono state 376 (100.479 il totale), i contagi 13.902. Picco di ingressi giornalieri in terapia intensiva: sono stati 278, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso.