Sono saliti a 181 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 55.535. L’indice di contagio è sceso al 7,9%. 4.422 i casi in Lombardia.

Salgono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 617, e salgono di 168 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.584 ricoverati. I decessi sono 70.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.191 casi, di cui 549 a Milano città, Bergamo 347, Brescia 1.080, Como 272, Lecco 93, Lodi 89, Mantova 228, Monza e Brianza 299, Pavia 309, Sondrio 58 e Varese con 168. I guariti/dimessi sono 1.328.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 22.409 casi positivi da coronavirus e 332 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.709 (560 in più di ieri), di cui 2.827 nei reparti di terapia intensiva (71 in più di ieri) e 22.882 negli altri reparti (489 in più di ieri). Sono stati analizzati 202.558 tamponi molecolari e 159.118 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,6 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 19.749 e i morti 376.