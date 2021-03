Entrano nel vivo i lavori presso la ex Snum di via Giordano, complesso destinato – si dice – a diventare un supermercato, forse Eurospin.

Nelle scorse ore è stato infatti abbattuto il muro sul lato di via Cadore, lasciando di fatto solo macerie di quello che prima c’era.

Dopo l’acquisto dell’area da parte della società immobiliare Findonati dalla cooperativa Monteverdi, a inizio dell’anno, si è partiti con un lavoro di bonifica di quel tratto della Cremonella che era stato danneggiato durante i precedenti lavori, come richiesto dalla Soprintendenza.

Il programma è dunque quello di realizzare una media struttura di vendita, per la quale però non è previsto alcun parcheggio sotterraneo, proprio per le disposizioni di conservazione dell’area. Dovranno anche essere conservate le antiche mura di cinta.

Fotoservizio Francesco Sessa